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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Verkehrsunfall geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege;

Unfallzeit: 21.06.2026, gegen 00.30 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht zum Sonntag sucht die Polizei einen bislang unbekannten Autofahrer. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Gronau war gegen 00.30 Uhr auf der Kaiserstiege in Fahrtrichtung Vereinsstraße unterwegs, als sich von hinten ein anderer Wagen näherte. Nach Angaben des Geschädigten fuhr das Fahrzeug zunächst sehr dicht auf und setzte anschließend zum Überholen an. Während des Überholvorgangs kam es zu einer Kollision, bei der die gesamte linke Fahrzeugseite seines Autos beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach Angaben des Gronauers soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Mercedes älteren Baujahrs gehandelt haben. Vom Kennzeichen ist lediglich das Fragment "AH" bekannt. Die Beifahrerin im beschädigten Fahrzeug erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beteiligten Mercedes beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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