Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Einsatzreicher Mittwochnachmittag zieht sich bis in den Abend hinein

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Schwelm (ots)

Neben dem bereits in einer separaten Pressemitteilung beschriebenen Gasaustritt in der Kirchstraße wurde die Feuerwehr Schwelm am gestrigen Mittwoch noch zu weiteren Einsätzen alarmiert.

Der Einsatz in der Kirchstraße (Beginn um 16:46 Uhr) konnte, nachdem der Bauunternehmer die Gasleitung gasdicht abgesperrt hatte, für die Feuerwehr Schwelm beendet werden. Die Arbeiten an der Gasleitung dauern allerdings weiter an. Da kein Gas mehr unkontrolliert ausströmt, konnte die Feuerwehr den Einsatz gegen 20:50 Uhr beenden.

In der Kirchstraße war die Feuerwehr mit ca. 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen. Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte sowie der Löschzug Stadt.

Um 17:04 Uhr wurde der Feuerwehr durch die Kreisleitstelle ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Da die Schwelmer Kräfte in dem Einsatz in der Innenstadt gebunden waren, ließ der Gesamteinsatzleiter Oliver Dag für den Verkehrsunfall auf der Autobahn einen überörtlichen Löschzug alarmieren. Hierfür wurde die Feuerwehr Sprockhövel alarmiert, die diesen Verkehrsunfall eigenständig abgearbeitet hat. Hierzu wird die Feuerwehr Sprockhövel einen eigenen Pressebericht veröffentlichen.

Parallel dazu ließ Herr Dag weitere Kräfte alarmieren, um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen.

Diese bereitgestellten Kräfte wurden auch im weiteren Verlauf noch benötigt.

Um 20:06 Uhr wurde im Bandwirkerweg eine hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Sofort fuhren zwei Fahrzeuge aus der Wachbereitschaft die Einsatzstelle an. Vor Ort wurde die Tür gewaltsam geöffnet und die hilflose Person an den Rettungsdienst übergeben.

Hier waren insgesamt zwei Fahrzeuge und acht Einsatzkräfte im Einsatz. Eingesetzt wurden Kräfte vom Löschzug Stadt und dem Löschzug Winterberg. Dieser Einsatz konnte um 20:45 Uhr beendet werden.

Als die Maßnahmen aus dem Einsatz in der Kirchstraße zurückgenommen werden und die Fahrzeuge wieder die Wache anfahren konnten, wurden die Einsatzkräfte um 20:20 Uhr auf dem Rückweg von der Leitstelle zu einem weiteren Einsatz gerufen.

Im Martfelder Park brannte eine Mülltonne. Diese wurde mit dem Wasser einer Kübelspritze abgelöscht. Hier waren Einsatzkräfte vom Löschzug Stadt mit einem Fahrzeug vor Ort. Dieser Einsatz konnte gegen 20:40 Uhr beendet werden.

Anschließend mussten die Fahrzeuge der Feuerwehr wieder aufgerüstet werden.

Mit diesem Pressebericht möchten wir uns insbesondere bei den Einsatzkräften der Feuerwehr Sprockhövel bedanken, die uns bei der Vielzahl von Paralleleinsätzen zusätzlich unterstützt haben.

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