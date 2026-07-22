Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gasaustritt Kirchstraße

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm ist zur Zeit in der Kirchstraße in Schwelm im Einsatz.

Alarmiert wurde die Feuerwehr um 16:46 Uhr.

Dem Energieversorger wurde ein Gasleck in einer Leitung unter der Erde gemeldet. Dieser verständigte daraufhin die Feuerwehr und begann mit den Arbeiten vor Ort.

Die Feuerwehr Schwelm sichert zur Zeit die Einsatzstelle ab und musste einige Gebäude räumen.

Der Brandschutz wird von zwei Seiten sichergestellt und ein mit Wasserkraft angetriebenen Lüfter in Stellung gebracht.

Nach Angaben der Baufirma können die Arbeiten, bis der Sicherheitsbereich wieder freigegeben werden kann, noch bis zu zwei Stunden andauern.

Die Feuerwehr Schwelm ist zur Zeit mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Eingesetzt ist neben der hauptamtlichen Wache der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm auch der Löschzug Stadt.

Weitere Einsatzkräfte aller Löschzüge stellen den Grundschutz für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwelm sicher.

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