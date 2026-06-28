Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Mehrere Paralleleinsätze am Samstagnachmittag, mehrere ausgelöste Brandmeldeanlagen

Schwelm (ots)

Während die Feuerwehr am Samstagnachmittag (27.06.2026) ein Feuer im Eulenweg bekämpfen musste, wurden weitere Paralleleinsätze gemeldet. Gegen 14:55 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Seniorenwohnheims am Ochsenkamp Alarm aus. Zu dieser Einsatzstelle wurden Kräfte von der Einsatzstelle am Eulenweg entsandt und zusätzlich ein überörtlicher Löschzug zur Unterstützung angefordert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, der Grund für die Auslösung war ein technischer Defekt, die überörtlich alarmierten Kräfte konnten die Anfahrt abbrechen.

Unmittelbar im Anschluss an den Einsatz löste die Brandmeldeanlage einer Wohneinrichtung für behinderte Menschen in der Lessingstraße Alarm aus. Auch hier wurde zu den Schwelmer Kräften überörtliche Hilfe angefordert. Ursache für die Auslösung waren extreme Temperaturen durch das heiße Wetter in einer Zwischendecke, auch hier war es nicht zu einem Feuer gekommen. Die überörtliche Einheiten konnten die Einsatzfahrt schnell abbrechen.

Um 16:40 Uhr löste dann die Brandmeldeanlage eines Einkaufscenters in der Untermauerstr. Alarm aus. Hier wurde der gemeldete Bereich kontrolliert und es konnte ebenfalls Entwarnung gegeben werden. Ursache für den Einsatz war ein mutwillig ausgelöster Handdruckmelder. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Haustechniker übergeben.

Um 17:25 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst dann noch mit dem Stichwort "Verletzte Person hinter verschlossener Tür" in die Castorffstr. alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu der verschlossenen Wohnung und übergaben die Person an den Rettungsdienst zur Behandlung und zum anschließenden Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus.

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