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Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Unterstützung bei einer Personensuche, Einsatz einer Kradstaffel und einer Drohnengruppe

Schwelm (ots)

Gegen 19:00 Uhr am Samstagabend (27.06.2026) wurde die Feuerwehr zur Unterstützung der Polizei in den Bereich Ehrenberg alarmiert. Dort wurde eine Person vermisst. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte der Polizei wurden die umliegenden Wald- und Spazierwege abgesucht.

Hierzu wurden ein Kommandowagen sowie zwei geländegängige Motorräder der Motorradstaffel des EN-Kreises eingesetzt. Zusätzlich waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Witten mit einer Drohne des EN-Kreises vor Ort, um den Bereich aus der Luft abzusuchen. Hierzu startete die Drohne vom Bandwirkerweg Ecke Ehrenberger Str..

Zur Koordination und Lenkung des Einsatzes wurde der Einsatzleitwagen ELW1 der Feuerwehr eingesetzt.

Schlussendlich konnte die Person nach einem Hinweis von einem der eingesetzten Kradmelder an ganz anderer Stelle im Bereich des Friedhofes angetroffen werden. Sie wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhau transportiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

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