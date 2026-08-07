Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Versuchter Einbruch in Wohnhaus++Buschwerk gerät in Brand++Radfahrer bei Unfall leicht verletzt++Unfall mit drei Verletzten++Motorradfahrer schwer verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Versuchter Einbruch in Wohnhaus+ Achim. In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.30 Uhr, kam es im Borsteler Weg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen machten sich bislang unbekannte Täter an einem auf Kipp stehenden Fenster zu schaffen und konnten dieses teilweise öffnen. Dadurch wurden auf der Fensterbank befindliche Gegenstände auf den Boden geschoben. Die Geräusche weckten die Bewohner und die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Buschwerk gerät in Brand+ Achim. Am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, geriet in der Bremer Straße aus bislang ungeklärter Ursache Buschwerk in Brand. Das Feuer griff im Verlauf auf eine Fläche von circa 16 Quadratmetern über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch zügig löschen. Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Radfahrer bei Unfall leicht verletzt+ Verden. Am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, kam es auf der Lindhooper Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte eine 32-jährige Skoda-Fahrerin von der Borsteler Straße auf die Lindhooper einbiegen und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 65-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unfall mit drei Verletzten+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, kam es auf der Loger Straße zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Smart-Fahrer die Loger Straße in Richtung Ritterhuder Straße, als er verkehrsbedingt bremste. Eine dahinterfahrende 42-jährige Citroën-Fahrerin bremste ebenfalls ab. Ein nachfolgender 21-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät, fuhr auf den Citroën auf, der wiederum auf den Smart geschoben wurde. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf rund 1.500 Euro.

+Motorradfahrer schwer verletzt+ Ritterhude. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Ihlpohler Heerstraße schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Lkw-Fahrer die Ihlpohler Heerstraße und wollte von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den auf der linken Spur fahrenden 54-jährigen Motorradfahrer. In der Folge stürzte der 54-Jährige und wurde schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 13.000 Euro.

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