Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Arztpraxis++Radfahrerin missachtet Vorfahrt++Unfall auf der A1 bei Oyten führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen+

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Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Arztpraxis+ Langwedel. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 22.30 Uhr und 06.50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter im Kittelweg in eine Arztpraxis ein. Sie öffneten im rückwärtigen Bereich gewaltsam ein Fenster und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Tresor und Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Unfall auf der A1 bei Oyten führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen+ Oyten. Auf der A1 in Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen, kam es am Dienstagvormittag, gegen 09.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person erlitt schwere und eine Person leichte Verletzungen.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Sattelzuges den rechten Fahrstreifen und geriet mit seinem Fahrzeug auf den mittleren Fahrstreifen. Dadurch wich ein dort fahrender Pkw nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 40-jähriger Fahrer eines Seat befuhr den linken Fahrstreifen und musste dadurch ebenfalls nach links ausweichen. Dadurch stieß er mit der Mittelschutzplanke zusammen und geriet in der Folge ins Schleudern. Dabei kollidierte der Seat mit dem Sattelzug und kam schließlich im Seitenraum in einem Graben zum Stehen. Der 40-Jährige wurde schwer und der 34-Jährige leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Durch den Verkehrsunfall musste die A1 zeitweise voll gesperrt werden. Nachdem die Fahrzeuge auf den Seitenstreifen gefahren werden konnten und die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt worden war, konnten im Verlauf der linke und mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der rechte Fahrstreifen blieb für die Bergung des Seat bis ca. 12 Uhr gesperrt. Durch die Sperrung kam es zu starken Verkehrsbehinderungen und langem Rückstau auf der A1. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt.

+Radfahrerin missachtet Vorfahrt+ Verden. Am Kreisverkehr der Hamburger Straße stießen am Dienstagmittag eine 52 Jahre alte Nissan-Fahrerin und eine 37 Jahre alte Radfahrerin zusammen. Die 52-jährige Fahrerin befuhr die Elisabeth-Selbert-Straße und wollte in den Kreisverkehr fahren. Die Radfahrerin befuhr den linken Geh- und Radweg der Hamburger Straße und wollte die Fahrbahn an der Einmündung in Richtung Stadtzentrum überqueren. Dabei missachtete sie das Vorfahrtszeichen. In der Folge stieß sie mit dem Pkw zusammen und wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 4000 Euro.

+Vollbrand eines Sattelzuges+ Achim/A1. Am Mittwochmorgen, gegen 03.30 Uhr, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich des Bremer Kreuzes zu dem Brand eines Sattelzuges.

Nach ersten Informationen bemerkte die 56-jährige Fahrerin des Schwertransporters während der Fahrt einen Feuerschein im rückwärtigen Bereich des Sattelzuges. Sie stellte den Sattelzug daraufhin auf dem Parallelfahrstreifen der Autobahn ab und entdeckte an den Aggregaten der Sattelzugmaschine Flammen. Zusammen mit einem Ersthelfer startete sie erste eigene Löschversuche. Der Sattelzug geriet dennoch im Verlauf in Vollbrand. Die Fahrzeugführerin atmete dabei Rauch ein und wurde leicht verletzt.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand schließlich ab. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten der Parallelfahrstreifen sowie Teile der Fahrbahn gesperrt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn der A1 in Richtung Hamburg wieder freigegeben.

Die aufwendigen Bergungsarbeiten des ausgebrannten Sattelzuges und die anschließenden Reinigungsarbeiten dauern derzeit an und der Parallelfahrsteifen ist weiterhin gesperrt. Hierdurch ist vermutlich bis in den Vormittag mit Verkehrsbehinderungen im Bereich des Bremer Kreuzes zu rechnen.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 250.000 Euro.

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