Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle++Auffahrunfall mit einem Verletztem++Motorradfahrer leicht verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

+Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle+ Lilienthal. Am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, wollten Beamte der Polizei Lilienthal beim Falkenberger Kreuz einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete jedoch vor der Kontrolle und fuhr dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreicht haben.

Die Verfolgungsfahrt begann am Falkenberger Kreuz und verlief über die Heidberger Straße sowie die Falkenberger Landstraße und weitere Querstraßen. Während seiner Flucht fuhr der Fahrer wiederholt mit riskanten Fahrmanövern in Einmündungen ein und gefährdete dadurch möglicherweise andere Verkehrsteilnehmende. Über den Jan-Reiners-Weg konnte er sich letztlich der Kontrolle entziehen.

Bei dem E-Scooter-Fahrer soll es sich um einen ca. 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen handeln. Er habe eine dickliche Statur gehabt. Getragen habe er eine graue Strickjacke, eine weiße kurze Hose und weiße Nike-Schuhe. Dazu habe er einen schwarzen Motorcrosshelm getragen.

Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer haben, sich bei der Polizeistation Lilienthal unter der Telefonnummer 04298-465660 zu melden.

+Auffahrunfall mit einem Verletztem+ Grasberg. Am Mittwochmorgen, gegen 06.20 Uhr, kam es auf der Huxfelder Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 59 Jahre alter Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Transporters fuhr von der Meinershauser Straße auf die Huxfelder Straße und bemerkte den verkehrsbedingt wartenden 59-jährigen Peugeot-Fahrer zu spät. In der Folge fuhr er auf den Pkw auf und der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

+Motorradfahrer leicht verletzt+ Schwanewede. Auf der Straße Langenberg erlitt am Mittwochnachmittag ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. In Höhe der Straße Holzweide musste ein 48-jähriger Fahrer eines Abschleppfahrzeugs verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Er verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

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