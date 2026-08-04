Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Streit in Bus endet mit Körperverletzung++Böschungsbrand an Fahrradweg++Drei Personen leicht verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

+Streit in Bus endet mit Körperverletzung+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 21.50 Uhr, endete ein Streit in einem Bus mit mehreren leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen war es im Rahmen einer Busfahrt zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen Fahrgästen und dem Busfahrer gekommen. An der Haltestelle in der Berliner Straße verließen die beteiligten Fahrgäste den Bus. Im Verlauf kamen weitere Personen hinzu und gerieten mit einem bis dahin unbeteiligten Businsassen in einen Streit. Anschließend sollen mindestens drei Personen auf den 32-Jährigen eingeschlagen haben. Bei der Auseinandersetzung erlitten nach bisherigen Erkenntnissen drei Personen leichte Verletzungen. Ein weiterer 32-Jähriger wurde zusammen mit seinem Kind ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Streit oder die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Böschungsbrand an Fahrradweg+ Vollersode. Für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei sorgte am Montagmittag ein Böschungsbrand in der Stedener Straße. Gegen 13.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund einer brennenden Böschung abseits des Fahrradweges alarmiert. Aufgrund des Windes breitete sich der Brand von anfangs ca. 20qm schnell auf eine Fläche von ca. 150qm aus. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand zügig und ohne Komplikationen gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Hinweise zu der Brandentstehung können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Drei Personen leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagvormittag, gegen 11.10 Uhr, kam es auf der Bremerhavener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 34-jährige Renault-Fahrerin befuhr die L135 in Richtung Osterholz-Scharmbeck und wollte nach links in die Garlstedter Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW einer 80-jährigen Fahrerin. Die Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Die beiden Fahrerinnen und ein 57-jähriger Beifahrer in dem VW erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.

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