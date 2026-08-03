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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt+

Landkreis Verden (ots)

+Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt+ Achim. Auf der Bollener Landstraße kam es am Sonntagabend zu einem alleinbeteiligten tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger verstarb. Gegen 19.30 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer die Trümmerteile auf der Fahrbahn und informierte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige mit seinem Audi die Bollener Landstraße, aus Richtung Bremen kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach rechts in den Seitenraum. Dort kollidierte er mit mehreren Straßenbäumen, wodurch das Fahrzeug in zwei Teile gerissen wurde. Weitere Fahrzeugteile verteilten sich auf der Fahrbahn und im Seitenraum.

Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und kam in einem Graben zum Liegen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Da zunächst noch unklar war, ob weitere Personen in dem Fahrzeug gesessen hatten, wurden die angrenzenden Felder durch die Feuerwehr mit einer Drohne abgesucht. Weitere Personen wurden jedoch nicht festgestellt.

Für die Unfallaufnahme und die Spurensicherung wurde die Bollener Landstraße voll gesperrt. Für die weiteren Aufräumarbeiten sowie die Reinigung der Fahrbahn und der angrenzenden ist die K1 weiterhin voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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