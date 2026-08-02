Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, 02.08.2026

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Diebstahl aus Pkw

Worpswede - Am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete aus einem unverschlossenen Pkw eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren. Der Geschädigte parkte seinen Pkw vor dem Atelier in der Bauernreihe. Das Diebesgut beläuft sich auf ca. 180 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791 - 3070 mitgeteilt werden.

ED Imbisswagen

Ritterhude - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam durch Aufhebeln der Schließvorrichtung Zutritt zu einem Imbisswagen auf einem Parkplatz in der Riesstraße verschafft. Aus der Kasse wurde Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791 - 3070 zu melden.

Landkreis Verden

Verkehrsunfallflucht

++ Zeugen gesucht ++ Achim - Am Samstag, den 01.08.2026, kam es gegen 14:25 Uhr, im Bereich des Parkplatzes der Königsworther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, unter Beteiligung zweier Pkw. Während der 29-jährige Geschädigte mit seinem Pkw auf dem Parkplatz rangierte, parkte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem mutmaßlich Seat Cupra in grau aus einer Parklücke aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Der unfallverursachende Cupra entfernte sich hiernach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202 - 9960 zu melden.

Zeugin beobachtet Ladendiebstahl

Verden - Am Samstag, den 01.08.2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Textilgeschäft in der Verdener Fußgängerzone. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und meldete es bei der Polizei. Unauffällig folgte sie den flüchtigen Tätern, sodass die Polizei die Täter stellen konnte. Ein Strafverfahren wurde gegen die Täter eingeleitet.

Polizei befreit Heidschnucke

Verden - Am Sonntag, den 02.08.2026, gegen 10:40 Uhr, meldete eine Spaziergängerin, dass sich im Bereich der Aller eine Heidschnucke im Zaun verfangen hat. Durch die Polizei konnte die gestresste Heidschnucke befreit werden und unversehrt zu ihrer Herde zurückkehren.

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