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Polizei Münster

POL-MS: Fahrräder aus Geschäft in Handorf entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

In der Nacht vom Dienstag (21.07., 21:20.) auf Mittwoch (22.07., 09:10 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in der Gildenstraße in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und haben mehrere Fahrräder entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind unbekannte Täter über das Dach eingedrungen und entwendeten mehrere Fahrräder, die auf den Verkaufsflächen standen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Transportfahrzeug oder verdächtigen Umständen machen können, sich unter der 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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