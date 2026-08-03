Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Falsche Polizeibeamte betrügen Lkw-Fahrer++Mit Radfahrer zusammengestoßen++Pkw verunfallt alleinbeteiligt - Suche mit Polizeihubschrauber++Einbruch in Wohnhaus+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Falsche Polizeibeamte betrügen Lkw-Fahrer+ Achim. In der Werner-von-Siemens-Straße erbeuteten am Sonntagnachmittag zwei falsche Polizeibeamte eine vierstellige Summe Bargeld von zwei Lkw-Fahrern. Die beiden 36 und 34 Jahre alten Fahrer hatten mit ihrem polnischen Lkw an der Tankstelle geparkt. Gegen 15.35 Uhr habe ein hellblauer VW-Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen vor dem Lkw gehalten. Zwei Männer, einer in einer angeblichen Uniform und einer in Zivil, hätten in dem Pkw gesessen. Der in Uniform sei ausgestiegen und hätte die beiden angesprochen. Unter dem Vorwand einer Kontrolle gelangte der Mann in das Führerhaus und entdeckte dort das Bargeld in polnischer Währung. Dies nahm er unter dem Vorwand, dass es sich um Falschgeld handle, an sich und fuhr mit dem anderen Mann in Richtung Käthe-Kruse-Straße davon.

Bei dem ersten Täter soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten und 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er habe eine schwarze Polizeiuniform getragen mit der Aufschrift "Polizei" auf Brust und Schirmmütze. Auf dem Ärmel sei eine Deutschlandflagge gewesen. Den Geschädigten zufolge habe er ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt. Bei dem zweiten Täter habe es sich um eine weiße Person mit Glatze gehandelt. Dieser sei ca. 50-60 Jahre alt gewesen.

Nachdem die beiden Täter geflüchtet waren, bemerkten die beiden Männer den Betrug und informierten die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen oder dem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Mit Radfahrer zusammengestoßen+ Thedinghausen. Auf der Härsenstraße kam es am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw. Ein 87-Jähriger war auf der Härsenstraße in Richtung Beppen unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Hotchaussee abzubiegen. Eine nachfolgende 69-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K8 in gleicher Richtung und wollte den Radfahrer überholen. In der Folge stießen der Radfahrer und die Pkw-Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 87-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+Pkw verunfallt alleinbeteiligt - Suche mit Polizeihubschrauber+ Verden. Auf der A27 in Richtung Cuxhaven, bei der Anschlussstelle Verden-Ost, brannte am Montagmorgen ein verunfallter Pkw vollständig aus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer oder eine bislang unbekannte Fahrerin mit dem Skoda die A27 und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle verlassen. In der Kurve geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und geriet in Brand.

Erste Einsatzkräfte konnten keine Person mehr in dem Fahrzeug oder in der Nähe feststellen. Im Verlauf geriet der Pkw in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Abfahrt gesperrt werden. Der ausgebrannte Pkw wurde von einem Abschleppdienst im Anschluss geborgen. Da eine schwere Verletzung des unbekannten Fahrers oder der unbekannten Fahrerin nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Nahbereich mit einer Drohne der Feuerwehr und einem Polizeihubschrauber abgesucht. Bei der Suche konnte keine Person gefunden werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder der unbekannten Fahrerin haben, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Grasberg. Am Sonntag, zwischen 03 Uhr und 6.40 Uhr, kam es in der Straße Kirchdamm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Bewohner des Hauses war zum Zeitpunkt des Einbruchs zu Hause und schlief. Bisherigen Informationen zufolge versuchten die bislang unbekannten Täter zunächst über eine Terrassentür in das Haus zu gelangen. Nachdem dies misslang, öffneten sie gewaltsam eine Kellertür und gelangten in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld, persönliche Dokumente und eine Fotoausrüstung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 042791-307 mitzuteilen.

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