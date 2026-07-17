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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Tatverdächtige wegen Verdachts der räuberischen Erpressung in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Insgesamt vier Tatverdächtige wurden am Mittwochabend nach umfangreichen Ermittlungs- und Observationsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Die Beschuldigten stehen in Verdacht, einen 58-jährigen Mann unter anderem mit massiven Drohungen in Chatnachrichten genötigt und hierdurch versucht zu haben, einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie ein Fahrzeug von dem Mann zu erpressen. Den Ausgangspunkt der Tat sollen angeblich ausstehende Zahlungen aus dem gescheiterten Verkauf eines hochwertigen Autos gebildet haben.

Bei einem fingierten Treffen gelang es zivilen Kräften der Kriminalpolizei, zwei männliche und zwei weibliche Personen im Alter zwischen 25 Jahren und 55 Jahren im Nahbereich des Karlsruher Hauptbahnhofs festzunehmen.

Im Vorfeld der Festnahme hatten die Tatverdächtigen teilweise aus dem Ausland agiert. Sie waren für die vermeintliche Geldübergabe in die Bundesrepublik eingereist.

Die Festgenommenen wurden am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt. Gegen drei der Beschuldigten wurde jeweils Haftbefehl erlassen und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Graulich
pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Ralf Eisenlohr
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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