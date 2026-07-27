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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gaststätte im Stadtteil Jungbusch - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 23.07.2026, brach ein bislang unbekannter Täter um kurz nach 4:30 Uhr in eine Gaststätte in der Jungbuschstraße ein.

Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem er ein Fenster unter Zuhilfenahme eines Schraubenschlüssels und eines Schraubendrehers öffnete. Im Inneren entwendete er Bargeld in Höhe von etwa 1.300 Euro und verstaute dieses in einer mitgeführten Umhängetasche. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - schlanke Statur,
   - zwischen 20 und 30 Jahre alt,
   - kurze, braune Haare
   - bekleidet mit sportlicher, langer Oberbekleidung, mutmaßlich 
     einem Jogginganzug,
   - führte eine Umhängetasche mit sich.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch führt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Jungbuschstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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