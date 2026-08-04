Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Böschungsbrand an Bahngleisen++Vorfahrt an Kreuzung missachtet++Unfall im Feierabendverkehr++E-Scooter übersehen++Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht+

Landkreis Verden (ots)

+Böschungsbrand an Bahngleisen+ Achim. Am Montagvormittag wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Böschungsbrand in der Straße Auf den Triften gerufen. Auf einer Länge von ca. 30 Metern war die an die Bahngleise angrenzende Böschung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt werden. Hinweise zu der Brandentstehung können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Vorfahrt an Kreuzung missachtet+ Verden. An der Kreuzung der Lindhooper Straße zum Berliner Ring stießen am Montagmorgen zwei Pkw nach einem Vorfahrtsverstoß zusammen. Nach ersten Informationen wollte ein 27 Jahre alter Fahrer eines Volvo vom Berliner Ring nach links auf die Lindhooper Straße abbiegen. Er fuhr in den Kreuzungsbereich und missachtete die Vorfahrt einer 37 Jahre alten VW-Fahrerin, welche in Richtung Autobahn unterwegs war. Beide Beteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

+Unfall im Feierabendverkehr+ Verden. Auf der Nienburger Straße im Bereich der Kreuzung zur Groß Hutberger Straße kam es am Montagnachmittag zum Feierabendverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 56-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die B215 aus Richtung Dörverden und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die L203 abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Seat einer 38-jährigen Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

+E-Scooter übersehen+ Verden. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Skoda war am Montag, gegen 14.15 Uhr, auf der Artilleriestraße in Richtung der Lindhooper Straße unterwegs. An einem dortigen Zebrastreifen überquerte ein Jugendlicher auf einem E-Scooter die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin übersah den Jugendlichen und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An dem Skoda und dem E-Scooter entstand ein geringer Sachschaden.

+Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht+ Verden. Am Montag kam es gegen 21.30 Uhr auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem E-Scooter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der unfallflüchtige VW die Große Straße in Richtung des Nordertorkreisels. Beim Rechtsabbiegen in die Claus-Ruge-Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem in derselben Fahrrichtung fahrenden E-Scooter. Infolge des Zusammenstoßes stürzten die beiden auf dem E-Scooter fahrenden Jugendlichen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des VW stieg kurz aus und entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem Fahrzeug in Richtung Wall. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Unfallfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

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