Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Nächtliche Schwimmbadparty beendet

Oppenau (ots)

Die Polizei konnte am frühen Donnerstagmorgen eine illegale Party im Oppenauer Freizeitbad beenden. Gegen 4:15 Uhr wurde der Polizei eine Party im Schwimmbad gemeldet, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Das Tor zum Freibad war verschlossen, sodass die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Umzäunung des Bades übersteigen mussten. In einem der drei Becken konnten sie anschließend zwei offenbar alkoholisierte Männer im Alter von 23 und 28 Jahren vorfinden, die sich entgegen der Badeordnung ihrer Kleidung vor dem Sprung ins kühle Nass vollständig entledigt hatten. Die beiden Schwimmer wurden daraufhin aufgefordert, das Planschen einzustellen, und sich anzuziehen. Der ältere der beiden Männer soll dabei unkooperativ und respektlos aufgetreten sein. Durch eine Mitarbeiterin, die sich offenbar zum Frühschwimmen in der Badeanstalt einfand, konnten die beiden ungebetenen Besucher identifiziert werden. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus und ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs.

/lh

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