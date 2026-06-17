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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Sachbeschädigung in Mehrzweckhalle

Kehl, Kork (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 7 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unberechtigt Zutritt zur Mehrzweckhalle in Kork. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde innerhalb der Halle mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, zum Teil mit durchdrehenden Reifen, umhergefahren. Hierdurch wurde der Hallenboden an mehreren Stellen beschädigt. Möglicherweise könnte es sich bei dem verwendeten Fahrzeug um ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, möglicherweise einen E-Scooter, gehandelt haben. Der Entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Kehl unter der Nummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzten. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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