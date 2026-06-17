POL-OG: Kehl, Kork - Sachbeschädigung in Mehrzweckhalle
Kehl, Kork (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 7 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unberechtigt Zutritt zur Mehrzweckhalle in Kork. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde innerhalb der Halle mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, zum Teil mit durchdrehenden Reifen, umhergefahren. Hierdurch wurde der Hallenboden an mehreren Stellen beschädigt. Möglicherweise könnte es sich bei dem verwendeten Fahrzeug um ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, möglicherweise einen E-Scooter, gehandelt haben. Der Entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Kehl unter der Nummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzten. /jg
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