Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Bürogebäude++Bargeld aus Wohnhaus entwendet++In Gegenverkehr gefahren++Vorfahrt an Kreuzung missachtet+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Bürogebäude+ Ottersberg. In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 07.50 Uhr, kam es in der Straße Hintzendorf-Stellenfelde zu einem Einbruch in ein Büro- und ein Verkaufsgebäude. Bislang unbekannte Täter beschädigten zunächst eine Scheibe und gelangten in die Büroräume. Anschließend öffneten sie an einem nebenstehenden Gebäude auf bislang unbekannte Weise zwei Türen und entwendeten aus den Räumen Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Bargeld aus Wohnhaus entwendet+ Achim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag im Ortsteil Embsen in ein Wohnhaus im Kaninchenberg ein. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über eine auf Kipp stehende Terrassentür Zugang in das Wohnhaus. Mit Bargeld als Diebesgut flüchteten sie wieder über den Einstiegsweg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

+In Gegenverkehr gefahren+ Kirchlinteln. Im Brammer Weg kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Jugendlicher auf einem Mofa den Brammer Weg in Richtung Brammer und geriet aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Transporter eines 60-jährigen Fahrers. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

+Vorfahrt an Kreuzung missachtet+ Langwedel. Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Hauptstraße bei der Kreuzung zum Ahornweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Diese waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bisherigen Informationen zufolge beabsichtigte eine 82 Jahre alte Fahrerin eines Seat, vom Ahornweg geradeaus über die L158 in die Straße Zum Hohberg zu fahren. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 37 Jahre alten Ford-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde eine 33 Jahre alte Beifahrerin in dem Ford leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

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