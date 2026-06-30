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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260630-3: E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Kollision mit Auto an Querungshilfe

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (29. Juni) in Bergheim ist ein E-Scooterfahrer (14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (49) eines Nissan gegen 8 Uhr auf der Gutenbergstraße vom Chaunyring in Richtung Heinrich-Hertz-Straße gefahren. Gleichzeitig sei der 14-Jährige auf einem E-Scooter vom Radweg parallel zur Erft in Richtung Gutenbergstraße gefahren. An einer Querungshilfe habe der Junge ohne zu bremsen die Gutenbergstraße überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan. Der Jugendliche stürzte und zog sich die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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