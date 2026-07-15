Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Verursacher ermittelt

Sande (ots)

Am Dienstagvormittag, 14.07.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Maddick in Sande zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rangierte der Fahrer eines Lkw im Bereich der Grundstückszufahrt und nutzte hierfür den Parkplatz. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw und beschädigte diesen.

Anschließend entfernte sich der Fahrer zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer eines Abfallentsorgungsunternehmens ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

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