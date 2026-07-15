PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Verursacher ermittelt

Sande (ots)

Am Dienstagvormittag, 14.07.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Maddick in Sande zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rangierte der Fahrer eines Lkw im Bereich der Grundstückszufahrt und nutzte hierfür den Parkplatz. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw und beschädigte diesen.

Anschließend entfernte sich der Fahrer zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer eines Abfallentsorgungsunternehmens ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 13:37

    POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Mariensiel

    Sande (ots) - Im Zeitraum von Montag, 13.07.2026, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 14.07.2026, 08:00 Uhr, kam es in der Wilhelmshavener Straße, Höhe Hausnummer 23, in Sande, Ortsteil Mariensiel, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW vermutlich beim Vorbeifahren oder im Rahmen eines Parkmanövers durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 12:39

    POL-WHV: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Sande

    Sande (ots) - Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es gegen 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich Falkenweg / Dollstraße / Altendeichsweg in Sande zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 86-jähriger Fahrer eines Ford Kuga, vom Falkenweg kommend die Dollstraße zu queren und in den Altendeichsweg einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Opel Zafira ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 12:35

    POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Schortens (ots) - Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es gegen 18:25 Uhr im Lübbenweg in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer den Lübbenweg in Richtung Klein-Ostiemer-Weg. Zeitgleich fuhr ein 12-jähriger Radfahrer aus einem angrenzenden Fuß- und Radweg in den Lübbenweg ein. Im Einmündungsbereich kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren