Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 01.08.2026

Delmenhorst (ots)

Großenkneten - Verkehrsunfall mit verletzten Pkw-Führer -

Am 31.07.2026 gegen 10:10 Uhr kam es in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66jähriger Mann aus Großenkneten leicht verletzt wurde. Ein 26jährige Frau aus Großenkneten beabsichtigte mit ihrem Pkw Mercedes von der Moorbeker Straße auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw Seat des 66jährigen Mannes. Der 66jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ca. 8000 Euro Sachschaden. Der Pkw Seat musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Hatten/Sandhatten - Pkw-Brand -

Am 31.07.2026 gegen 14:00 Uhr kam es in Sandhatten zum Brand eines Pkw. Ein 25jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten fuhr seinen Pkw Mercedes auf ein Grundstück in der Straße "Hinter den Büschen." Nach Abschalten des Motors schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Der 25jährige nahm mit einem Gartenschlauch sofort die Löscharbeiten auf. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Sandhatten und Kirchhatten war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr führte vor Ort noch Nachlöscharbeiten durch und kühlte das Fahrzeug. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Als Brandursache wird nach derzeitigen Ermittlungen ein technischer Defekt an dem Pkw angenommen.

Hude - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt -

Am 31.07.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in Hude zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55jähriger Radfahrer aus leicht verletzt wurde. Eine 65jährige Frau aus Hude befuhr mit ihrem Pkw VW die Straße "Lindhorn" aus Richtung Linteler Straße kommend. In einem Kurvenbereich kommt es zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Der Radfahrer geriet an den Außenspiegel, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der 55jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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