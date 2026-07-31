Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand auf Betriebsgelände einer Spedition in Großenkneten +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 22:30 Uhr, geriet auf dem Betriebsgelände einer Spedition in der Lether Gewerbestraße in Großenkneten ein Lastkraftwagen in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine angrenzende Lagerhalle über.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der auf dem Betriebshof abgestellte Lkw bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf die dahinterliegende Lagerhalle ausgebreitet.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es durch einen schnellen und umfangreichen Löschangriff, eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Betroffen waren letztlich ein Teil der Lagerhalle sowie die darin gelagerten Gegenstände. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Großenkneten, Ahlhorn und Sage sowie die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit einer Drehleiter. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vorsorglich eingesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

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