Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg im Bereich der Anschlussstelle Dinklage +++ Sattelzug nach Reifenplatzer von der Fahrbahn abgekommen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 04:50 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, im Bereich der Anschlussstelle Dinklage, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Nach bisherigen Erkenntnissen platzte während der Fahrt ein Reifen des Sattelzuges. In der Folge kam der 60-jährige Fahrer aus Rheine mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Am Sattelzug sowie an der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Autobahnmeisterei hinzugezogen.

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