Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung an Pkw in Nordenham +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 13. Juli 2026, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 29. Juli 2026, 15:00 Uhr, kam es in der August-Thümler-Straße in Nordenham zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Seat, indem sie die Motorhaube mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der August-Thümler-Straße beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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