Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und zwei lebensbedrohlich verletzten Personen auf der Insel Usedom (LK v-G)

Heringsdorf (ots)

Am 07.06.2026 gegen 18:35 Uhr ereignete sich auf der B111 zwischen Zempin und Koserow, Höhe Lüttenort, ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verunglückte und zwei weitere Personen lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der mit drei polnischen Staatsbürgern besetzte PKW Renault die B111 aus Zempin kommend in Fahrtrichtung Ückeritz. Nach Beendigung eines Überholvorgangs auf Höhe Lüttenort, verlor der 40-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW Renault und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam im Straßengraben zwischen B111 und der dortigen Bahnstrecken zum Stillstand. Durch den Verkehrsunfall wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 22-jährige Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt. Ein 22-jähriger Mitfahrer, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf der Rücksitzbank des PKW befand, erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte am Unfallort erstversorgt und im Anschluss mit Rettungswagen in das Klinikum Greifswald verbracht. Die B111 und die Bahnstrecke der UBB mussten für ca. vier Stunden gesperrt werden. Die vor Ort befindlichen Angehörigen wurden durch einen Seelsorger betreut werden. Nach Rücksprache mit der StA Stralsund wurde ein Mitarbeiter der DEKRA zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Am PKW Renault entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Dieser wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache, wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Neben drei Funkstreifenwagen der Polizei befanden sich drei RTW, ein NEF, ein Rettungshubschrauber sowie 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zempin und Koserow am Unfallort im Einsatz.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell