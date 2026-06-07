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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand in Ueckermünde

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Die Löscharbeiten am Gebäude waren am 07.06.26, gegen 11.15 Uhr beendet. Es besteht eine Einsturzgefahr, so dass ein Statiker durch die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Dieser erschien zur Mittagszeit am Brandort und führt dort, gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam, die Ermittlungen zur Brandursache durch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist es am wahrscheinlichsten, das ein technischer Defekt ursächlich für den Brand ist. Die Untersuchungen werden noch ein paar Stunden andauern. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Kamerad der Feuerwehr. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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