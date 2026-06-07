Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand in Ueckermünde
Ueckermünde (LK VG) (ots)
Die Löscharbeiten am Gebäude waren am 07.06.26, gegen 11.15 Uhr beendet. Es besteht eine Einsturzgefahr, so dass ein Statiker durch die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Dieser erschien zur Mittagszeit am Brandort und führt dort, gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam, die Ermittlungen zur Brandursache durch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist es am wahrscheinlichsten, das ein technischer Defekt ursächlich für den Brand ist. Die Untersuchungen werden noch ein paar Stunden andauern. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Kamerad der Feuerwehr. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.
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