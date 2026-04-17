PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach gewerbsmäßigem Diebstahl

Straßenhaus (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026, begaben sich zwei bislang unbekannte Personen, eine männliche sowie eine weibliche, in ein Optikgeschäft in Straßenhaus. Unter Vortäuschung von Kaufinteresse an hochpreisigen Markensonnenbrillen ließen sie sich Brillen aus der Auslage zeigen und lenkten die Mitarbeitenden des Geschäfts gezielt ab, um Ware im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages zu entwenden.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen. Es liegen Videoaufzeichnungen zu dem Täterpaar vor, die unter folgendem Link eingesehen werden können: https://s.rlp.de/7SnuyDW

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen das Paar bekannt ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen:

Wie sie Ladendiebe erkennen und sich gegen sie schützen können, erfahren sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/ladendiebstahl/.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - PK'in Leonhard

Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren