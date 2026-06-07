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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach erneuten Brandausbruch im Kulturspeicher in Ueckermünde (LK V-G)

Ueckermünde (ots)

Nachdem es bereits am Abend des 06.06.2026 zu einem Brand im Kulturspeicher in Ueckermünde gab (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6289219), ging am 07.06.2026 gegen 01:50 Uhr bei der Rettungsleitstelle des LK Vorpommern-Greifswald die Meldung ein, dass aus dem Gebäude wieder ein Feuerschein wahrnehmbar war. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnten bereits Flammen im Bereich des Dachstuhles und im gesamten Gebäude wahrgenommen werden. Durch die eingesetzte Feuerwehr erfolgte umgehend die Brandbekämpfung, welche gegenwärtig noch andauert. Der Bereich des Brandortes wurde durch die Polizei gesperrt. Auf Grund der noch andauernden Löscharbeiten ist eine Brandursache aktuell unklar. Nach Abschluss der Maßnahmen wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen am Brandort aufnehmen. Durch das Feuer wurde der Kulturspeicher gänzlich beschädigt. Die Ferienwohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa mindestens 1.000.000 Euro geschätzt. Es wurde keine Person verletzt. Mehrere Bewohner aus drei angrenzenden Wohneinheiten in der Bergstraße mussten evakuiert werden. Sie wurden anschließend im Bürgersaal in Ueckermünde untergebracht. Neben den Polizeibeamten des Polizeirevieres Ueckermünde sind die FW Ueckermünde, Bellin, Liepgarten, Grambin, Luckow, Torgelow, Torgelow-Holländerei, Pasewalk und Eggesin mit 15 Fahrzeugen und 68 Kameraden sowie zwei Rettungswagen vor Ort im Einsatz.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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