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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer in Burg Stargard (LK MSE)

Burg Stargard (ots)

Am Abend des 06.06.2026 um 19:47 Uhr kam es auf der Teschendorfer Chaussee in 17094 Burg Stargard zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 42-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades der Marke Suzuki die Teschendorfer Chaussee aus Teschendorf kommend in Richtung Zentrum Burg Stargard. In der dortigen Linkskurve befand sich Rollsplit auf der der Fahrbahn. Dies erkannte der 42-jährige Fahrer zu spät, sodass er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und vorhandener Schräglage beim Durchfahren der Kurve, die Kontrolle über das Motorrad verlor und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er schlussendlich mit einem Straßenbaum kollidierte. Durch die Kollision zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu. Zum Einsatz kamen ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen. Der 42-jährige Fahrer wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 13.000EUR. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit wurde in eigener Zuständigkeit geborgen.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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