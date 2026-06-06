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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Technischer Defekt löst Brand im Kulturspeicher in Ueckermünde aus(LK VG)

Ueckermünde (ots)

Am 06.06.2026 gegen 18:40 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Bergstraße in 17373 Ueckermünde informiert. Beim betroffenen Gebäude handelte es sich um den Kulturspeicher. Das Feuer wurde durch die Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht, sodass die darüberliegenden Ferienwohnungen nicht betroffen waren. Die Einsatzkräfte des Polizeirevieres Ueckermünde sperrten den Einsatzort ab. Nach abschließender Einschätzung sorgte ein technischer Defekt eines Töpferofens für die Rauchentwicklung und Brandauslösung. Durch das Feuer wurde der Innenraum des Kulturspeichers stark beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt befand sich keine Person im Gebäude. Neben den Polizeibeamten waren die FW Ueckermünde, Bellin, Liepgarten, Grambin und Eggesin mit neun Fahrzeugen und 48 Kameraden vor Ort.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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