Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand einer Hecke in Brake +++ Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 10:55 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Müller-Straße in Brake zu einem Brand an einem Einfamilienhaus. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flammte ein 68-jähriger Mann mit einem Gasbrenner Unkraut auf dem Gehweg ab. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Der Mann versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen, zog sich hierbei jedoch eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Er wurde durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer breitete sich in der Folge aus und beschädigte Teile eines angrenzenden Einfamilienhauses. Die Bürgermeister-Müller-Straße musste während der Löscharbeiten und der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Brake hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

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