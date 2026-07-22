PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tankbetrug in Nordenham +++ Fahrer ohne Fahrerlaubnis und mit entwendeten Kennzeichen festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 14:45 Uhr, kam es an einer Tankstelle an der Bahnhofstraße in Nordenham zu einem Tankbetrug.

Der zunächst unbekannte Mann befüllte an der Tankstelle vier Behälter mit insgesamt rund 140 Litern Diesel. Anschließend entfernte er sich mit einem Pkw vom Tankstellengelände, ohne die offene Rechnung in Höhe von mehreren hundert Euro zu begleichen.

Durch Beamte der Polizei Nordenham konnte das Fahrzeug im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die zuvor entwendet worden waren. Für das Fahrzeug bestand außerdem kein erforderlicher Versicherungsschutz.

Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des Tankbetrugs sowie weiterer Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren