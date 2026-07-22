Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Tankbetrug in Nordenham +++ Fahrer ohne Fahrerlaubnis und mit entwendeten Kennzeichen festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 14:45 Uhr, kam es an einer Tankstelle an der Bahnhofstraße in Nordenham zu einem Tankbetrug.

Der zunächst unbekannte Mann befüllte an der Tankstelle vier Behälter mit insgesamt rund 140 Litern Diesel. Anschließend entfernte er sich mit einem Pkw vom Tankstellengelände, ohne die offene Rechnung in Höhe von mehreren hundert Euro zu begleichen.

Durch Beamte der Polizei Nordenham konnte das Fahrzeug im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die zuvor entwendet worden waren. Für das Fahrzeug bestand außerdem kein erforderlicher Versicherungsschutz.

Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des Tankbetrugs sowie weiterer Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften.

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