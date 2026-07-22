Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Rollerfahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 07:10 Uhr, kam es im Alten Mühlenweg in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 37-jähriger Rollerfahrer aus Ganderkesee, von einer Hofeinfahrt auf den Alten Mühlenweg einzufahren. Dabei übersah er vermutlich die von links kommende und bevorrechtigte 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Ganderkesee.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 84-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Ganderkesee hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell