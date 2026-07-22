Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: KORREKTUR und Ergänzung: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Kiosk in Berne +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag, 20. Juli 2026, auf Dienstag, 21. Juli 2026.

Ergänzend wird mitgeteilt, dass die bislang unbekannten Täter im Inneren des Kiosks einen Glücksspielautomaten aufbrachen und daraus das Bargeld entwendeten.

+++ ursprüngliche Pressemeldung von 09:09 Uhr +++

In der Nacht von Sonntag, 20. Juli 2026, auf Montag, 21. Juli 2026, ist es in Berne zu einem Einbruch in einen Kiosk gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter zwischen 01:40 Uhr und 02:10 Uhr über das Dach in einen Kiosk an der Motzener Fähre in Berne ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Zigaretten sowie Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Brake unter 04401/935-0 zu melden.

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