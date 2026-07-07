Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei, Zoll, Finanzamt Soest und Ordnungsamt Soest kontrollieren mehrere Geschäfte in Soest - Gesuchter Strafgefangener festgenommen

Soest (ots)

Im Rahmen eines behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatzes kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei, des Zolls, des Finanzamtes Soest sowie des Ordnungsamtes Soest am Montag (06.07.2026) mehrere Geschäfte in der Soester Innenstadt.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die zuständigen Fachbehörden verschiedene steuer- und ordnungsrechtliche Verstöße fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Die Personalien mehrerer Ladeninhaber sowie Beschäftigter wurden erhoben.

Der Zoll stellte in einem Geschäft rund 58 Kilogramm Shisha-Tabak, 5.180 Zigaretten sowie 311 Vapes sicher, die nicht den steuerrechtlichen Vorgaben entsprachen. In einem weiteren Kiosk wurden zusätzlich etwa zehn Vapes sowie zwei Lachgaskartuschen sichergestellt, die ebenfalls nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprachen. Entsprechende Steuerstrafverfahren wurden eingeleitet.

Das Ordnungsamt leitete aufgrund festgestellter ordnungsrechtlicher Verstöße mehrere Verfahren ein. Unter anderem wurden diverse Getränkedosen und Getränkeflaschen mit nicht ordnungsgemäß gekennzeichneten Pfandetiketten sichergestellt.

Im Anschluss an die Objektkontrollen führten die Einsatzkräfte weitere polizeiliche Maßnahmen in bekannten Bereichen des Soester Stadtgebietes durch. Hierbei konnte ein aus dem Strafvollzug entwichener und zur Fahndung ausgeschriebener Strafgefangener festgestellt und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der zuständigen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Alle beteiligten Behörden bewerteten den gemeinsamen Schwerpunkteinsatz als erfolgreich. Daher werden weitere gemeinsame Kontrollen folgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell