Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (3. Juli), 14 Uhr, und Montag (6. Juli), 7 Uhr, eine Baustelle in Lippstadt heimgesucht.

Ein Mitarbeiter der dort tätigen Baufirma bemerkte am Montagmorgen, dass über das zurückliegende Wochenende insgesamt sieben Leuchten, zehn Fußplatten, vier Verkehrsschilder und das Stützrad eines Bauwagens entwendet wurden. Zudem wurde der Bauwagen selbst mit Graffiti beschmiert.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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