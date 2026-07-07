PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag (3. Juli), 14 Uhr, und Montag (6. Juli), 7 Uhr, eine Baustelle in Lippstadt heimgesucht.

Ein Mitarbeiter der dort tätigen Baufirma bemerkte am Montagmorgen, dass über das zurückliegende Wochenende insgesamt sieben Leuchten, zehn Fußplatten, vier Verkehrsschilder und das Stützrad eines Bauwagens entwendet wurden. Zudem wurde der Bauwagen selbst mit Graffiti beschmiert.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 09:41

    POL-SO: Motorradfahrer flüchtet aus Kontrolle - zwei Polizisten verletzt

    Lippstadt (ots) - Ein 46-jähriger Motorradfahrer versuchte am Montagabend (6. Juli) in Lippstadt-Eickelborn aus einer Polizeikontrolle zu flüchten. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Lippstädter gegen 20:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Alten Postweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Während ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 11:17

    POL-SO: Einbrecher flüchtet mit zwei Handtaschen

    Lippstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Samstag (4. Juli) in ein Bekleidungsgeschäft in der Rathausstraße in Lippstadt eingebrochen. Zeugen hörten nach eigenen Angaben gegen 1:50 Uhr im Bereich des Rathausplatzes einen lauten Knall und sahen dann, wie eine Person zunächst durch die Schaufensterscheibe des Geschäftes gegriffen habe und danach mit einem silber-schwarzen Damenfahrrad in ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 11:06

    POL-SO: Drei Müllcontainer in Brand - Polizei ermittelt

    Soest (ots) - In der Nacht zu Sonntag (05.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 01:06 Uhr zu einem Brand am Kampenweg 3 in Soest alarmiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten standen drei von insgesamt vier Müllcontainern auf dem Vorhof des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Ein Zeuge hatte das Feuer von seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren