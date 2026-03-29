FW-OE: Feuer schnell unter Kontrolle
Kirchhundem (ots)
Am Samstag in der Mittagszeit wurde der Löschzug Kirchhundem in den Flaper Schulweg von der Rettungsleistelle alarmiert. Dort wurde ein Brand einer Gartenhütte gemeldet. Mit vier Fahrzeugen rückte der Löschzug aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es konnte auch ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Für die gesamte Einsatzzeit war die Straße Flaper Schulweg gesperrt. Neben der Feuerwehr welche mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei vor Ort.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Kirchhundem
Thomas Beckmann
Telefon: 0171 49 42 515
E-Mail: T.Beckmann@Feuerwehr-Kirchhundem.de
www.Feuerwehr-Kirchhundem.de
Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell