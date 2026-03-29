Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Feuer schnell unter Kontrolle

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Kirchhundem (ots)

Am Samstag in der Mittagszeit wurde der Löschzug Kirchhundem in den Flaper Schulweg von der Rettungsleistelle alarmiert. Dort wurde ein Brand einer Gartenhütte gemeldet. Mit vier Fahrzeugen rückte der Löschzug aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es konnte auch ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Für die gesamte Einsatzzeit war die Straße Flaper Schulweg gesperrt. Neben der Feuerwehr welche mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei vor Ort.

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