Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher flüchtet mit zwei Handtaschen

Lippstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Samstag (4. Juli) in ein Bekleidungsgeschäft in der Rathausstraße in Lippstadt eingebrochen.

Zeugen hörten nach eigenen Angaben gegen 1:50 Uhr im Bereich des Rathausplatzes einen lauten Knall und sahen dann, wie eine Person zunächst durch die Schaufensterscheibe des Geschäftes gegriffen habe und danach mit einem silber-schwarzen Damenfahrrad in Richtung Cappelstraße geflüchtet sei. Der Unbekannte hatte zuvor nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Pflasterstein die Scheibe eingeworfen und zwei hochwertige Handtaschen gestohlen. Der Mann war laut Zeugenaussagen etwa 1,80 Meter groß und hatte einen freien Oberkörper. Er trug eine beigefarbene Shorts und ein weißes T-Shirt über dem Kopf.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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