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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Müllcontainer in Brand - Polizei ermittelt

Soest (ots)

In der Nacht zu Sonntag (05.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 01:06 Uhr zu einem Brand am Kampenweg 3 in Soest alarmiert.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten standen drei von insgesamt vier Müllcontainern auf dem Vorhof des Gebäudes bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Ein Zeuge hatte das Feuer von seiner Wohnanschrift aus bemerkt und sich zur Einsatzstelle begeben. Dort schob er den noch nicht brennenden vierten Müllcontainer aus dem Gefahrenbereich. Personen wurden im Nahbereich des Brandortes nicht festgestellt.

Die drei Müllcontainer wurden durch das Feuer beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und eine Strafanzeige gefertigt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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