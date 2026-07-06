PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 38-Jähriger nach Einbruch in Wohnhaus festgenommen

Warstein (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Warstein-Hirschberg hat die Polizei am Freitag (3. Juli) einen der Täter festgenommen. Ein weiterer Mann entkam.

Eine Nachbarin meldete der Polizei gegen 13:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Grafenstraße. Sie berichtete, an einem dortigen Einfamilienhaus zwei unbekannte Personen beobachtet zu haben, die augenscheinlich in das Gebäude einbrechen wollten. Noch bevor die alarmierten Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden Täter in einem weißen VW Passat.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das Fluchtfahrzeug auf der Schützenstraße. Der VW Passat bog dann in den Odackerweg ab und beschleunigte stark. Im Anschluss fuhr das Auto in einen Schotterweg, der allerdings nach wenigen Metern endete. Daraufhin stieg der Beifahrer aus dem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß über ein angrenzendes Feld. Den Fahrer, einen 38-jährigen serbischen Staatsangehörigen, nahmen die Beamten fest. Die Fahndung nach dem zweiten Täter, bei der auch ein Hubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz kamen, verlief erfolglos.

Die Spurensicherung am Tatort in der Grafenstraße ergab, dass die Täter sich über ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft hatten. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Uhren.

Das Amtsgericht Arnsberg erließ gegen den 38-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen - auch zum Aufenthaltsort des zweiten Täters und zum Verbleib der Tatbeute - dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 08:12

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz führt zu zehn Anzeigen, 17 Verwarngeldern und einer Festnahme

    Lippstadt (ots) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt am Freitag (3. Juli) umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Ziel des Einsatzes war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig solche Schwerpunkteinsätze sind: Die Beamten fertigten sechs Straf- sowie vier ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 08:00

    POL-SO: Polizei verstärkt Kontrollen auf Umleitungsstrecke in Warstein

    Warstein (ots) - Aufgrund der derzeitigen Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Warstein wird der Verkehr über eine Umleitungsstrecke durch das Stadtgebiet geführt. In diesem Zusammenhang sind bei der Polizei vermehrt Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über überhöhte Geschwindigkeiten sowie den Lkw-Verkehr eingegangen. Die Polizei hat auf die Beschwerden ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 11:57

    POL-SO: Gegenstände von Brücke geworfen - Zeugen gesucht

    Werl (ots) - Bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagabend in Werl Gegenstände von einer Brücke auf Fahrzeuge geworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ein 62-jähriger Mann aus Wickede fuhr nach eigenen Angaben kurz vor 19 Uhr mit seinem Auto auf der alten B1 (L969) von Westönnen in Richtung Büderich. Auf der Brücke an der Breslauer Straße habe er dann vier dunkel gekleidete Jugendliche gesehen, die einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren