Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 38-Jähriger nach Einbruch in Wohnhaus festgenommen

Warstein (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Warstein-Hirschberg hat die Polizei am Freitag (3. Juli) einen der Täter festgenommen. Ein weiterer Mann entkam.

Eine Nachbarin meldete der Polizei gegen 13:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Grafenstraße. Sie berichtete, an einem dortigen Einfamilienhaus zwei unbekannte Personen beobachtet zu haben, die augenscheinlich in das Gebäude einbrechen wollten. Noch bevor die alarmierten Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden Täter in einem weißen VW Passat.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das Fluchtfahrzeug auf der Schützenstraße. Der VW Passat bog dann in den Odackerweg ab und beschleunigte stark. Im Anschluss fuhr das Auto in einen Schotterweg, der allerdings nach wenigen Metern endete. Daraufhin stieg der Beifahrer aus dem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß über ein angrenzendes Feld. Den Fahrer, einen 38-jährigen serbischen Staatsangehörigen, nahmen die Beamten fest. Die Fahndung nach dem zweiten Täter, bei der auch ein Hubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz kamen, verlief erfolglos.

Die Spurensicherung am Tatort in der Grafenstraße ergab, dass die Täter sich über ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft hatten. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Uhren.

Das Amtsgericht Arnsberg erließ gegen den 38-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen - auch zum Aufenthaltsort des zweiten Täters und zum Verbleib der Tatbeute - dauern an.

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