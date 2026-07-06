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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei verstärkt Kontrollen auf Umleitungsstrecke in Warstein

Warstein (ots)

Aufgrund der derzeitigen Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Warstein wird der Verkehr über eine Umleitungsstrecke durch das Stadtgebiet geführt.

In diesem Zusammenhang sind bei der Polizei vermehrt Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über überhöhte Geschwindigkeiten sowie den Lkw-Verkehr eingegangen.

Die Polizei hat auf die Beschwerden reagiert und die betroffenen Bereiche in den vergangenen Tagen verstärkt überwacht. Auch in Zukunft werden dort regelmäßig Geschwindigkeits- und Lkw-Kontrollen durchgeführt.

Bei den bisherigen Geschwindigkeitskontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt:

03.07.2026, Schwarzer Weg / Höhe Dammweg: 7 Verwarngelder

04.07.2026, Schwarzer Weg / Höhe Heckenweg: 10 Verwarngelder

05.07.2026, Schwarzer Weg / Höhe Dammweg: 35 Verwarngelder sowie 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Darüber hinaus fanden am Samstagmorgen im Bereich Salzbörnchen Kontrollen statt. Insgesamt wurden 19 Verkehrsverstöße festgestellt.

Darunter befanden sich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Die Ergebnisse der Kontrollen verdeutlichen, dass weiterhin Handlungsbedarf besteht. Die Polizei wird deshalb ihre Kontrollmaßnahmen konsequent fortsetzen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten und insbesondere auf der Umleitungsstrecke Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner zu nehmen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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