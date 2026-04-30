Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung aufgrund Rangiermanövers

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Mittwochabend des 29.04.2026 kam es gegen 20 Uhr zu Streitigkeiten zwischen dem Personal eines Linienbusses und einer entgegenkommenden Autofahrerin in der Schulstraße. Eine 26-jährige Busfahrerin wollte in die Hauptstraße abbiegen und wurde durch eine entgegenkommende 41-jährige Autofahrerin blockiert. Der 37-jährige Linienbus-Unterweiser signalisierte der Fahrerin mittels Handzeichen, dass sie zurückfahren solle. Die Gemüter schaukelten sich weiter auf, sodass sich der Unterweiser und die Autofahrerin gegenseitig den Mittelfinger zeigten, aus ihren Fahrzeugen ausstiegen und aufeinander einschlugen. Kurz darauf erschien die Schwester der Autofahrerin und schlug ebenfalls auf den 37-jährigen ein. Der Unterweiser sowie die Autofahrerin klagten über Schmerzen, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst vor Ort.

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