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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz führt zu zehn Anzeigen, 17 Verwarngeldern und einer Festnahme

Lippstadt (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt am Freitag (3. Juli) umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Ziel des Einsatzes war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen.

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig solche Schwerpunkteinsätze sind: Die Beamten fertigten sechs Straf- sowie vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen und verhängten insgesamt 17 Verwarngelder. Jeweils ein Autofahrer wurde unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln am Steuer erwischt. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen.

Zudem stellten die Einsatzkräfte drei Geschwindigkeitsverstöße im Innenstadtbereich fest. Drei Personen müssen sich wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungs- oder Arzneimitteln verantworten, eine davon ist minderjährig. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen Betäubungsmittelhandels eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Beamten ein verbotenes Messer sicher und nahmen einen Mann fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Aus der Bevölkerung erhielten die Beamten deutlich positive Rückmeldungen für die verstärkte Präsenz während des Einsatzes. Grund genug für die Polizei, solche Einsätze auch in Zukunft im Kreisgebiet durchzuführen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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