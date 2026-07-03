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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gegenstände von Brücke geworfen - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagabend in Werl Gegenstände von einer Brücke auf Fahrzeuge geworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 62-jähriger Mann aus Wickede fuhr nach eigenen Angaben kurz vor 19 Uhr mit seinem Auto auf der alten B1 (L969) von Westönnen in Richtung Büderich. Auf der Brücke an der Breslauer Straße habe er dann vier dunkel gekleidete Jugendliche gesehen, die einen Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen hätten. Der Gegenstand habe sein Fahrzeug nicht getroffen, sodass kein Schaden entstanden sei.

Auf der Fahrbahn wurden zwei Wasserpistolen aus Kunststoff und zwei Spielzeugbälle gefunden. Die Polizei stellte sie sicher und ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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