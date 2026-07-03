Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf offener Straße - Zeugen gesucht

Erwitte (ots)

Eine 83-Jährige wurde am Donnerstagvormittag (2. Juli) in Erwitte-Bad Westernkotten Opfer eines Raubes.

Die Frau aus Herne ging nach eigenen Angaben kurz vor 11 Uhr zu Fuß durch die Erbsälzergasse. Auf Höhe der Fürst-Ferdinand-Straße habe eine unbekannte Frau sie angesprochen. Diese habe sie gegen ihren Willen zunächst fest umarmt und im Anschluss in den Schwitzkasten genommen. Nach kurzer Zeit habe die Fremde sie losgelassen und sei in Richtung Norden davon gegangen. Als die 83-Jährige in ihre Unterkunft zurückgekehrt sei, habe sie bemerkt, dass ihre Halskette fehle. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

Die Hernerin beschrieb die Täterin folgendermaßen: - 35 bis 40 Jahre alt - 1,60 bis 1,65 Meter groß - dunkle, schulterlange Haare - hellblaue gestreifte Bluse - sprach Deutsch mit Akzent

Eine Fahndung im Bereich des Tatorts blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zur flüchtigen Täterin machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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