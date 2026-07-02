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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger
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Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei bittet erneut die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 12-jährigen Mira V. Seit dem heutigen Donnerstag, 02.07.2026, wird die 12-jährige Mira V. vermisst. Sie verließ gegen 07:50 Uhr ihre Wohngrupp in Bad Sassendorf und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

   Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
   - Größe: 156 cm
   - Gewicht: 50 kg
   - schlanke Statur
   - braune, lange Haare aktuelle Bekleidung:

Wer die Vermisste sieht oder gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Auch vergangene Sichtungen im heutigen Tagesverlauf können der Polizei helfen, ihren aktuellen Aufenthaltsbereich einzugrenzen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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