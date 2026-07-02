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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger aus Bad Sassendorf

Bad Sassendorf (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Mira V. wird hiermit zurückgenommen. Die 12-Jährige wurde wohlbehalten in Bad Sassendorf angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.(lh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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