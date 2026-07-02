POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jähriger aus Bad Sassendorf

Kreis Soest (ots) - Am heutigen Donnerstag (2. Juli) meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Soest bei der Polizei, weil sie Anrufe von Betrügern erhalten hatten. Die Polizei warnt daher aus aktuellem Anlass vor den Maschen der Kriminellen. Ziel der Betrüger sind in erster Linie ältere Menschen. Heute gaben sie sich als Polizeibeamte aus. In den ...

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