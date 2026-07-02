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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warnung vor betrügerischen Anrufen von falschen Polizisten

Kreis Soest (ots)

Am heutigen Donnerstag (2. Juli) meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Soest bei der Polizei, weil sie Anrufe von Betrügern erhalten hatten. Die Polizei warnt daher aus aktuellem Anlass vor den Maschen der Kriminellen.

Ziel der Betrüger sind in erster Linie ältere Menschen. Heute gaben sie sich als Polizeibeamte aus. In den Telefonaten versuchten sie, über vorgetäuschte Sachverhalte an Informationen zu finanziellen Verhältnissen zu kommen.

Damit die Bevölkerung im gesamten Kreisgebiet sensibilisiert ist, gibt die Polizei erneut Verhaltenstipps, falls man selbst einen solchen Anruf erhalten sollte:

   - Legen Sie am besten auf, wenn Unbekannte anrufen. Oder noch 
     besser: Nehmen Sie den Anruf gar nicht erst an.
   - Geben Sie Fremden keine Auskunft über persönliche und 
     finanzielle Verhältnisse. Lassen Sie sich nicht unter Druck 
     setzen.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen. Die Polizei verlangt niemals eine solche Herausgabe.
   - Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter den bekannten 
     Telefonnummern an und vergewissern sich, dass es sich bei den 
     Anrufern um Betrüger handelt. Nutzen Sie dabei niemals die 
     Rückruffunktion.
   - Verständigen Sie im Falle eines solchen Anrufes die Polizei über
     den Notruf 110.
   - Warnen Sie Ihre Angehörigen, Freunde oder Nachbarn - 
     insbesondere ältere Personen - vor den bekannten Betrugsmaschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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