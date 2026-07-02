POL-SO: Auto fährt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt
Lippstadt (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt-Hörste wurde am Mittwochnachmittag (1. Juli) ein 48-jähriger Autofahrer schwer verletzt.
Der Mann aus Witten fuhr gegen 14:45 Uhr mit einem VW Caddy auf der Garfelner Straße in Richtung Hörste. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug im Bereich eines Discounters nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.
Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen im Bereich der Unfallstelle. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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