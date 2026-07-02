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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto fährt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt-Hörste wurde am Mittwochnachmittag (1. Juli) ein 48-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Der Mann aus Witten fuhr gegen 14:45 Uhr mit einem VW Caddy auf der Garfelner Straße in Richtung Hörste. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug im Bereich eines Discounters nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen im Bereich der Unfallstelle. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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